POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: VW-Bus bei Einbruch gestohlen, Unfallflucht und Kellerbrand

Crailsheim: Traktor riss Telefonmasten um

Ein 53 Jahre alter Traktorfahrer war mit seinem überbreiten Anbaugerät am Montag, um 20:50 Uhr auf der Kreisstraße 2641 von Onolzheim in Richtung Jagstheim unterwegs. Hierbei kam ihm ein unbekannter weißer oder silberner Pkw fahrbahnmittig entgegen, weshalb der Traktorfahrer nach rechts ausweichen musste, um einen Unfall zu verhindern. Hierbei blieb er mit dem Anbaugerät an einem Holzmasten einer Telefonleitung hängen, wodurch dieser umgerissen wurde. Der Sachschaden wurde auf circa 2.000 Euro beziffert. Der entgegenkommende Pkw hatte seine Fahrt unbeirrt fortgesetzt. Zeugenhinweise zum Pkw erbittet das Polizeirevier Crailsheim, Telefon: 07951/480-222.

Vellberg: Kellerbrand

Im Keller eines Einfamilienhauses in der Ehrenfriedstraße ist am Montag um 17:30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Eine Bewohnerin hatte das Feuer, welches an einer elektrischen Pumpe entstanden war, frühzeitig entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Inzwischen hatte sich der Rauch im ganzen Haus ausgebreitet. Die Feuerwehr rückte an und konnte das Feuer schnell löschen. Die 62 Jahre alte Bewohnerin wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wurde auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Die Feuerwehr Vellberg war mit 23 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen im Einsatz. Der Rettungsdienst, die Bürgermeisterin und eine Streifenbesatzung waren ebenfalls im Einsatz.

Crailsheim: Versuchter Einbruch in Fitnessstudio

Ein unbekannter hat am Sonntag versucht in ein Fitnessstudio in der Wittauer Straße einzudringen. Der Täter hatte versucht ein Fenster aufzubrechen, dann jedoch von der Tat abgelassen. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert.

Crailsheim: Einbruch in Firmengebäude

Bei einem Einbruch in einer Firma in der Roßfelder Straße hat ein unbekannter Täter einen schwarzen VW-Bus entwendet. Der Einbrecher war über ein aufgebrochenes Tor in das Firmengebäude eingedrungen und hatte daraus den VW im Wert von circa 27.000 Euro entwendet. An dem Fahrzeug, waren die amtliche Kennzeichen CR-BC 400 angebracht. Darüber hinaus wurde noch ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Zeugenhinweise erbittet die Polizei in Crailsheim, Telefon 07951/480-222.

