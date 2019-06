Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Schwerer Fahrradunfall, Einbruch und Wohnungsbrand

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Radfahrer nach Unfall schwerstverletzt

Sehr schwere Verletzungen hat am Dienstagnachmittag ein 65 Jahre alter Radfahrer bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Pkw in Unterbettringen erlitten. Der Radfahrer war gegen 12:50 Uhr von der Neue Straße kommend in den Kreisverkehr Scheffoldstraße eingefahren und sogleich in die falsche Richtung nach links abgebogen. Hierbei stieß er mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden VW Touran eines 81-Jährigen zusammen. Der Radfahrer konnte erfolgreich reanimiert werden und wurde vom Rettungsdienst und Notarzt in das Krankenhaus eingeliefert. An dem VW war ein Schaden von circa 1.500 Euro und an dem Fahrrad ein Sachschaden 100 Euro entstanden.

Aalen-Fachsenfeld: Wohnung nach Brand unbewohnbar

Nach einem Zimmerbrand ist eine Erdgeschosswohnung eines Zweifamlienhauses in der Sandfeldstraße vorübergehend nicht mehr bewohnbar. Der 71 Jahre alte Bewohner hatte sich im Wohnzimmer befunden, als vermutlich aufgrund eines technischen Defekts einer Klimaanlage ein Brand ausbrach. Der Mann versuchte noch das Feuer zu löschen, ehe er sich in das Freie begab und von einem Nachbarn in Sicherheit gebracht wurde. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und ein weiteres ausbreiten verhindern. Der Senior hatte sich leichte Verbrennungen zugezogen und wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in das Krankenhaus eingeliefert. Seine Ehefrau hatte sich zum Brandausbruch nicht im Haus befunden. Der Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro beziffert. Die Erdgeschosswohnung ist bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar. Eine Wohnung im Obergeschoss blieb unbeschadet. Andere Personen hatten sich beim Brand nicht im Haus befunden.

Hüttlingen: Einbruch in Supermarkt

Einbrecher sind in der Nacht zum Dienstag in einen Supermarkt in der Straubenmühle eingebrochen. Die Täter hatten eine Türe aufgebrochen und aus dem Markt Zigaretten im Wert von rund 3.500 Euro und Tabak im Wert von 500 Euro entwendet. Darüber hinaus entwendeten sie eine Holzkiste mit Brot vom Vortag, auf der die Aufschrift: "Edeka, wir lieben Lebensmittel" angebracht war. Der Sachschaden an der Tür wurde auf mehrere hundert Euro beziffert. Die Kriminalpolizei Aalen hat die Ermittlungen übernommen.

