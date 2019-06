Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Oldtimer SL230 gestohlen - Unfälle und sonstige Verkehrsereignisse

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Gestürzte Radfahrerin

Eine 63-jährige Radfahrerin befuhr am Dienstag gegen 22.30 Uhr die Aspacher Straße auf dem Gehweg. Aus unbekannten Gründen stürzte sie und verletzte sich schwer. Sie musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. Zur Klärung der unbekannten Umstände sollten sich bitte Unfallzeugen mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.

Backnang: Oldtimer gestohlen

Auf dem Parkplatz Wonnemar in der Martin-Dietrich-Allee wurde am Dienstag zwischen 8.50 Uhr und 14.30 Uhr ein weißer Mercedes SL 230 mit dem amtlichen Kennzeichen LB-TP 274H im Wert von ca. 98000 Euro entwendet. Wer hierzu Beobachtungen machte oder Hinweise zum Verbleib des Autos geben kann, sollte bitte die Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 oder jede andere Polizeidienststelle unterrichten.

Weissach im Tal/Sulzbach an der Murr: Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss

Am Dienstagabend als auch am Mittwochmorgen haben Streifenbeamte zwei Verkehrsteilnehmer ertappt, die unter Drogeneinwirkung unterwegs waren. Zunächst wurde gegen 20.50 Uhr in der Backnanger Straße in Unterweissach ein 17-jähriger Roller-Fahrer kontrolliert, bei dem sich konkrete Anhaltspunkte ergaben, dass er Cannabisprodukte konsumierte. Am Mittwochmorgen gegen 3.30 Uhr stoppten die Beamten in Sulzbach an der Murr in der Flurstraße einen 22-jährigen Autofahrer. Wie bereits zuvor ergaben sich auch bei ihm Anhaltspunkte auf eine Drogenbeeinflussung. Beiden Verkehrsteilnehmern wurde die Weiterfahrt untersagt. Blutuntersuchungen sollen nun Aufschluss auf deren Fahrtauglichkeit geben.

Schorndorf: In Leitplanke gefahren

Ein 22-jähriger Fahrer eines Ford Fiestas befuhr am Dienstag gegen 20.30 Uhr die L 1150 zwischen Haubersbronn und Eselshalden. In einer scharfen Linkskurve kam der junge Autofahrer von der Straße ab und krachte in die Leitplanke. Er blieb dabei unversehrt. An Auto und Leitplanke entstand Sachschaden in Höhe von ca. 17500 Euro. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Schorndorf: Vorfahrt missachtet

Ein 51-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Dienstagmorgen kurz vor 6 Uhr die Burgstraße stadtauswärts. Beim Einfahren in die Werderstraße stieß er mit einer 54-jährigen vorfahrtsberechtigten Fiesta-Fahrerin zusammen, die dem einbiegenden Auto nicht mehr ausweichen konnte. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 16000 Euro.

Weissach im Tal: Fahrzeug unbefugt benutzt

Ein Übungsauto der freiwilligen Feuerwehr wurde am Dienstagnachmittag unbefugt in Gebrauch genommen. Jugendliche wurden dabei beobachtet, wie sie das Auto schoben und vermutlich auch zum Teil fahrend mit ihm unterwegs waren. Zunächst waren sie offenbar in Richtung Aichholzhof unterwegs, ehe die Ausfahrt wegen eines Zusammenstoßes mit einer Parkbank unterbrochen wurde. Danach versuchten sie wohl den VW Polo in die angrenzende Weissach zu schieben. Glücklicherweise hielt ein Haselnussstrauch den Pkw auf, bevor er in den Fluss gelangte. Da es sich eher um ein Schrottauto handelte, dürfte der verursachte Schaden sehr gering sein. Hinweise zum Vorfall und auf die Jugendlichen nimmt die Polizei in Weissach im Tal unter Tel. 07191/35260 entgegen

Remshalden: Auffahrunfall auf B 29 - Zeugen bzw. ein Geschädigter gesucht

Ein Verletzter und rund 30.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montag, kurz vor 11 Uhr auf der B 29 bei Hebsack. Ein 26 Jahre alter Fahrer eines VW war von Schorndorf in Richtung Waiblingen unterwegs. Er bemerkte zu spät, dass sich der Verkehr vor ihm staut und fuhr auf den Mercedes eines 60-Jährigen auf. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde zudem noch der Ford eines 71-jährigen Mannes beschädigt. Zudem erkannte ein weiterer Mercedes-Fahrer im Rückspiegel die Gefahrensituation und wich mit seiner A-Klasse nach rechts aus. Dabei streifte er einen bräunlichen Kastenwagen, dessen Fahrer wahrscheinlich davon nichts bemerkte und weiterfuhr.

Der 60-jäjhrige Mercedes-Fahrer wurde beim Unfall verletzt und musste vor Ort behandelt werden. Sowohl der VW, als auch der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B29 musste in Fahrtrichtung Waiblingen zeitweise komplett gesperrt werden, was zu entsprechenden Behinderungen führte.

Nun werden Unfallzeugen gesucht, die insbesondere auch Hinweise auf den Fahrer des unbekannten Kastenwagens machen können. Eingehende Hinweise werden bei der Verkehrspolizei unter Tel. 07904/94260 entgegengenommen.

Korb:Auffahrunfall

Als ein 43 Jahre alter Ford-Fahrer am Dienstag gegen 17 Uhr die Lange Straße in Richtung Südstraße befuhr und hier an der Einmündung seinen Wagen abbremste, übersah dies ein nachfolgender 55-Jähriger in seinem Renault-Kleinlaster. Es kam zum Auffahrunfall. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.500 Euro.

Waiblingen: Verkehrsunfallflucht

1.000Euro Sachschaden an einem Im Gänswasen geparkten Ford Turneo hinterließ ein bislang unbekannter Autofahrer am Dienstag zwischen 14:00 - 19:00 Uhr. Durch ein unbekanntes Fahrmanöver wurde das Heck des Fords beschädigt.

Zeugen werden gebeten sich an das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151 950 422 zu wenden.

Schwaikheim: Parkrempler

Gegen 18:15 Uhr wollte am Dienstag eine 60 Jahre alte Mercedes-Fahrerin auf dem Friedhofsparkplatz in der Winnender Straße ausparken.Dabei stieß sie mit einem hinter ihrem Wagen vorbeifahrenden Mercedes einer 85-Jährigen zusammen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro.

Fellbach: Radfahrer weicht Autotür aus und kommt zu Fall

Am Dienstagmorgen gegen 7:20 Uhr kam es zu einem Unfall in der Pfarrstraße. Eine 55 Jahre alte Mercedes-Fahrerin hielt ihren Wagen hier kurz auf der Fahrbahn an, um ihren 25-jährigen Beifahrer aussteigen zu lassen. Als der Beifahrer die Wagentür öffnete, übersah er dabei einen nachfolgenden Radfahrer, welcher rechts an dem Mercedes vorbeifahren wollte. Der 52-jährige Radfahrer bremste sein Fahrrad ab und kam dabei nach rechts zu Fall. Es kam zu keinem Kontakt zwischen der Autotüre und dem Fahrradfahrer. An dem Fahrrad entstand geringer Sachschaden.

