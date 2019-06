Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbrüche, einige Unfallfluchten, Brand, Diebstähle, Auseinandersetzungen

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Einbruch

Zwischen Samstag und Montagabend wurde in den Kegelcenter der Kochertalmetropole in der Hohenstadter Straße eingebrochen. Nach bisherigen Feststellungen wurde nichts entwendet. An der aufgebrochenen Türe beläuft sich der Schaden auf etwa 500 Euro. Hinweise auf den Einbrecher nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter Telefon 07366/96660 entgegen.

Unfallfluchten

Aalen: Verkehrsbedingt musste am Dienstagabend eine 28-jährige Audi-Lenkerin gegen 19.35 Uhr anhalten, als sie von der Richard-Wagner-Straße kommend nach links in die Gartenstraße einfahren wollte. Ein nachfolgender Pkw-Lenker wollte nach rechts abbiegen und streifte beim Vorbeifahren den Pkw der Geschädigten und fuhr ohne anzuhalten weiter.

Auf einem Kundenparkplatz in der Heinrich-Rieger-Straße wurde am Dienstag ein geparkter VW Sharan von einem unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt, der dort zwischen 17.10 Uhr und 17.40 Uhr abgestellt war. Der Schaden wird auf ca. 2000 Euro beziffert.

Am Dienstagvormittag beschädigte ein 41-jähriger Daimler-Lenker gegen 11.40 Uhr ein Verkehrszeichen, als er vom Durchgang zwischen Stuttgarter Straße und Östlicher Stadtgraben in diesen nach links einfuhr. Der Fahrzeuglenker stieg aus und versuchte das Verkehrszeichen wieder aufzustellen, was ihm nur teilweise gelang und fuhr dann anschließend weiter. Er konnte durch eine Zeugenaussage ermittelt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 5000 Euro.

Oberkochen: Im Einmündungsbereich Katenbachstraße/Schulstraße stieß am Montagnachmittag ein unbekannter Fahrzeuglenker gegen 17.30 Uhr gegen das Eck eines Gebäudes, wodurch der Putz beschädigt wurde und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Pkw des Verursachers soll es sich um einen anthrazitfarbenen 3-er BMW mit Münchner Kennzeichen gehandelt haben. Die Beschädigung wurde erst nachträglich angezeigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Hüttlingen: Sattelzug beschädigt Gartenmauer

Durch sein Navi fehlgeleitet befuhr ein ausländischer Lkw-Lenker am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr in einem Wohngebiet den engen Hölderlinweg, wo er eine Naturstein-Gartenmauer beschädigte. Der Sattelzugfahrer konnte schließlich rückwärts vom Hölderlinweg bis in die Haldenstraße zurückfahren und anschließend seine Fahrt fortsetzen. Der Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro beziffert.

Neresheim: Unfall beim Abbiegen

Beim Linksabbiegen von der Neresheimer Straße auf die Beurener Straße touchierte eine 75-jährige VW-Lenkerin am Dienstag gegen 13.45 Uhr den Kia eines 56-Jährigen, welcher nach rechts in die Neresheimer Straße abbiegen wollte. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf ca. 6000 Euro beziffert.

Neresheim: Diebstahl von E-Bike

Am Sonntag wurde zwischen 10 Uhr und 19 Uhr aus einem offenen Holzschuppen Am Wildbach ein KTM-E-Bike Damenfahrrad Typ Wave entwendet. Der Wert des Rades wird auf ca. 1000 Euro beziffert.

Bopfingen: Brand von Müllpresscontainer

Am Dienstagabend kam es gegen 19.30 Uhr aus unbekannter Ursache zum Brand eines Müllpresscontainers, der sich im Hinterhof eines Möbelhauses in der Aalener Straße befindet. Bis zum Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Bopfingen versuchte ein Mitarbeiter der Firma mittels Feuerlöscher den Brand zu löschen, was jedoch nicht gelang. Er zog sich dabei eine leichte Rauchvergiftung zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Von der Feuerwehr wurde der Brand gelöscht. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro beziffert.

Ellwangen: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz Priestertörle am Sebastiansgraben beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstagvormittag beim Ausparken einen geparkten Pkw BMW, der dort zwischen 09.50 Uhr und 10.20 Uhr abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel. 07961/9300.

Ellenberg: Pkw kontra Krad

Nach dem Einfahren auf die L 2220 aus Richtung Breitenbach kommend bremste ein 69 Jahre alter VW-Lenker am Dienstagmorgen gegen 7.45 Uhr weniger Meter später stark ab. Ein auf der L 2220 fahrender 16 Jahre alter Krad-Lenker bremste zwar noch ab, konnte aber eine Kollision nicht mehr verhindern und fuhr auf. Der Krad-Lenker zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde zur Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4500 Euro.

Autobahnunfälle

Ellenberg: Aufgrund gesundheitlicher Probleme geriet ein 57-jähriger Ford-Lenker am Dienstagnachmittag gegen 15.40 Uhr auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Würzburg zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Dinkelsbühl vom rechten Fahrstreifen zunächst nach rechts auf den Standstreifen und touchierte im weiteren Verlauf die rechts Schutzplanke. Ein nachfolgender Lkw-Lenker sowie ein weiterer Ersthelfer leiteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Reanimationsmaßnahmen bei dem leblosen Mann ein. Der Pkw-Lenker verstarb letztendlich noch am Nachmittag im Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf ca. 4000 Euro beziffert.

Am Dienstagnachmittag kam es gegen 14.20 Uhr auf der BAB 7 zwischen den Anschlussstellen Dinkelsbühl und Ellwangen zu einem Verkehrsunfall. Ein zügig fahrender Lkw-Lenker, der auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war achtete im Übergangsbereich einer Fahrbahnzusammenführung nicht auf den Verkehr auf dem rechten Fahrstreifen und stieß gegen den Anhänger eines dort fahrenden 33-jährigen Jaguar-Lenkers.

Ellwangen: Auseinandersetzungen und Einbruch

Wiederholt musste die Polizei von Dienstag auf Mittwoch mit starken Kräften in die Landeserstaufnahmeeinrichtung ausrücken. Gegen 20.30 Uhr gerieten mehrfach zwei 15 Jahre alte Bewohner in Streit, in den sich dann zunehmend auch weitere Personen einmischten. Es kam teils zu körperlichen Auseinandersetzungen, die zunächst vom Sicherheitsdienst reguliert werden konnten. Als die 15-Jährigen erneut aufeinandergetroffen waren, musste einer der beiden vom Sicherheitsdienst überwältigt werden, wobei sich zwei Mitarbeiter leicht verletzten. Es solidarisierten sich jeweils rund 25 Personen mit den Buben aus Guinea sowie ungeklärter Herkunft. Letztlich konnte die Lage beruhigt werden. Beide Streithähne mussten ärztlich behandelt werden. Der Junge aus Guinea wurde aufgrund seiner Alkoholisierung sowie Aggressivität bis Mittwochmorgen in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Gegen 0.30 Uhr musste die Polizei erneut in Richtung der LEA ausrücken. Im Bereich der Pforte schlug ein 18-jähriger aus Guinea unvermittelt einem Kameruner ins Gesicht, der dadurch eine Platzwunde erlitt. Der 18-Jährige hatte den Geschädigten des Diebstahls bezichtigt. Beide waren stark alkoholisiert. Der Geschädigte weigerte sich gegen 1.30 Uhr nach seiner Behandlung das Krankenhaus wieder zu verlassen, weshalb erneut die Polizei auf den Plan gerufen wurde und ein Platzverweis ausgesprochen werden musste.

Gegen 4 Uhr wurde in ein Gebäude in der Fayencestraße eingebrochen und dieses durchsucht. Der Geschädigte hatte Geräusche gehört und die beiden Einbrecher überrascht, die daraufhin die Flucht ergriffen. Im Zuge der Fahndung konnte ein 39-jähriger Tatverdächtiger aus Algerien im Bereich des Kreisverkehrs zur B290 angetroffen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

In der Mühlwiesenstraße wurde am Sonntagvormittag ein BMW X5, der am Straßenrand abgestellt war, beschädigt. Der Verursacher flüchtete und hinterließ rund 2000 Euro Schaden. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Unfall an Einmündung

Ein 36-Jähriger fuhr am Dienstag gegen 15.15 Uhr mit seinem BMW vom Petersweg in den Glasmacherweg ein. Dabei stieß er mit einer dort fahrenden 36-jährigen Mercedes-Fahrerin zusammen. Es entstand Sachschaden von rund 7000 Euro.

Lorch: Vandalismus an Schule

Im Verlauf des Wochenendes warfen Unbekannte Steine gegen mehrere Scheiben der Schäfersfeldschule, die sich Auf dem Schäfersfeld befindet, sodass rund 1500 Euro Schaden entstanden. Hinweise auf die Verursacher nimmt der Polizeiposten Lorch unter Telefon 07172/7315 entgegen.

Lorch: Diebstahl von Fahrrädern

Zwischen Sonntagnachmittag und Montagnachmittag entwendeten Diebe drei Fahrräder, die in der Marbachstraße abgestellt waren. Es handelt sich dabei um ein silbernes Trekkingrad der Marke Cube, Cross Pro 2, ein Trekkingrad der Marke Specialized, Crossraoads sowie ein weiteres schwarz-graues Trekkingrad. Der Wert der Räder wird auf 2500 Euro beziffert. Hinweise auf die Dieb oder den Verbleib der Räder nimmt der Polizeiposten Lorch unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Trickdiebe

Ein Pärchen wollte am Montagnachmittag gegen 16 Uhr in einem Ladengeschäft am Marktplatz Geld in einen 50 Euro Schein gewechselt bekommen. Dieser Schein sollte eine ganz bestimmte Kennung haben. Eine Mitarbeiterin sah die Scheine in der Kasse durch, fand aber kein entsprechendes Exemplar. Nun nahm der Mann die Scheine an sich und schaute selber nach. Hierbei gelang es ihm zunächst unbemerkt 250 Euro zu entwenden. Der Diebstahl fiel erst nach Kassenschluss auf. Die Trickdiebe hatten einen dunklen Teint, der Mann war etwa 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß, schlank, bekleidet mit dunklem Polo. Die Frau war etwa 25-30 Jahre alt, 1,60 Meter groß, zierlich, trug dunklen Zopf. Eventuell fielen die beiden noch an anderen Örtlichkeiten in Gmünd auf. Hinweise nimmt das Polizeirevier unter Telefon 07171/3580 entgegen.

