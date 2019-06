Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190612 - 640 Frankfurt-Eschersheim: Trickdiebstahl z.N. eines 78-jährigen in dessen Wohnung mit hohem Schaden

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Mittag erbeuteten Trickdiebe in der Höllbergstraße zwei Armbanduhren im Wert von knapp 9.000 Euro aus der Wohnung eines Rentners.

Gestern gegen 12:00 Uhr klingelten zwei angebliche Telekommitarbeiter bei einem 78-jährigen Frankfurter. Sie gaben vor, den Telefon- und Internetempfang messen zu müssen und betraten die Wohnung. Sie forderten den Rentner dann auf, seine hochwertige Armbanduhr (8.000 EUR) abzulegen, da sie angeblich die Messungen behindere. Anschließend lockte ihn einer der Täter in den Keller. Diese Gelegenheit nutzte der zweite Täter und klaute die sehr hochwertige Armbanduhr, sowie eine weitere Uhr im Wert von 800,- EUR. Dann entkamen beide in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

1. Täter: Männlich, Südosteuropäische Erscheinung, 170 cm groß mit dunklem Vollbart. Trug eine Brille und Telekom-Arbeitskleidung

2. Täter: Männlich, westeuropäische Erscheinung und 160 cm groß. Bekleidet mit einem Anzug.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 069 / 755-52499 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell