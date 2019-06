Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190612 - 639 Bundesautobahn 648: Fahrradfahrer auf Autobahn von Auto erfasst

Frankfurt (ots)

(em) In der vergangenen Nacht (11.06.2019) kam es auf der A648 zwischen der Anschlussstelle Frankfurt-Rebstock und dem Katharinenkreisel zu einem Unfall, bei dem ein 62-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt wurde.

Gegen 22.40 Uhr war der 62-Jährige mit seinem Fahrrad entgegen der Fahrtrichtung auf der linken Spur der A648 unterwegs. Zeitgleich war ein Mercedes-Fahrer auf ebendieser linken Spur in Richtung Stadtmitte unterwegs. Der 34-Jährige erfasste mit seinem Pkw den entgegenkommenden Fahrradfahrer.

Der 62-Jährige wurde umgehend in ein Krankenhaus verbracht. Er hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Der Pkw sowie das Fahrrad wurden sichergestellt. Bis etwa 02.45 Uhr wurde der Verkehr umgeleitet. Die Ermittlungen bezüglich des konkreten Unfallhergangs dauern an.

