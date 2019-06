Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190611 - 638 Frankfurt-Flughafen: Motorradfahrer verstirbt nach Unfall

Frankfurt (ots)

(em) Gestern Nachmittag (10.06.2019) kam es in der Straße Airportring zwischen einem Pkw und einem Motorrad zu einem Unfall. Der 40-jährige Motorradfahrer kam dabei ums Leben.

Kurz nach 14.00 Uhr befuhr der 40-jährige Motorradfahrer die Straße Airportring aus Fahrtrichtung Hugo-Eckener-Ring kommend. In etwa gleicher Höhe war ein 39-jähriger BMW-Fahrer unterwegs. Plötzlich kam es zwischen den beiden zum Unfall. Der Motorradfahrer prallte mit seiner Honda in das Heck des BMW, stürzte und kam mehrere Meter weiter zum Liegen. Sofort leisteten Zeugen Erste Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst.

Der 40-Jährige erlag wenig später seinen schweren Verletzungen. Der 39-jährige Autofahrer blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt.

Der Pkw sowie das Motorrad wurden sichergestellt. Bis etwa 17.30 Uhr wurde der Verkehr umgeleitet. Die Ermittlungen bezüglich des konkreten Unfallhergangs dauern an.

