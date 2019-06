Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190611 - 637 Frankfurt-Sindlingen: Zwei Tatverdächtige festgenommen - Bezug zur Meldung Nr. 601: "Raub auf Tankstelle - Zeugen gesucht!"

Frankfurt (ots)

(em) Wie den Medien bereits bekannt ist, kam es am Samstag, den 01.06.2019, zu einem Raub auf eine Tankstelle in der Hoechster-Farben-Straße. Die maskierten Täter hatten die Tankstelle gegen 13.30 Uhr betreten, den an der Kasse befindlichen Mitarbeiter bedroht und anschließend mit mehreren hundert Euro Beute die Flucht angetreten.

Umfangreiche Ermittlungen führten schließlich zur Festnahme von zwei Tatverdächtigen, 15 und 18 Jahre alt. Gegen den 15-Jährigen bestand ein Haftbefehl in anderer Sache. Dieser befindet sich inzwischen in Haft. Der 18-Jährige wurde dem Haftrichter vorgeführt und anschließend wieder entlassen.

Die Ermittlungen dauern nach wie vor an.

