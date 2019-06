Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190611 - 636 Frankfurt-Praunheim: Buntmetalldiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Am Montag, den 10. Juni 2019, bemerkten Zeugen drei Personen, die aus einem leerstehenden Bürogebäude in der Straße Am Stockborn Kupferkabel in ihr Fahrzeug packten. Als die Zeugen die Männer darauf ansprachen, flüchteten diese mit ihrem Auto und beschädigten dabei einen dort geparkten Pkw.

Der flüchtige Wagen konnte im Rahmen der Fahndung durch die Polizei angehalten werden. Im Kofferraum befanden sich 12 Rollen Kupferkabel, dazu Kupferrohre und Armaturen.

Die Frage, ob das gesamte Stehlgut von der erwähnten Tatörtlichkeit stammt, ist Teil der Ermittlungen. Einer der Beschuldigten führte noch ein Einhandmesser mit sich. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um Männer im Alter von 31, 38 und 43 Jahren.

