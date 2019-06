Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall und Einbruch

Aalen (ots)

Vellberg: Einbruch in Freibad-Kiosk

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Zugang zu dem Kiosk eines Freibades im Mühlweg. Hier entwendeten die Eindringlinge mehrere hundert Euro Bargeld, sowie mehrere Getränke. Auch verursachte er einen Sachschaden von etwa 100 Euro.

Die Polizei Bühlertann nimmt Zeugenhinweise unter Telefon 07973 5137 entgegen.

Wallhausen: Unfall im Gegenverkehr

Ein 28 Jahre alter Ford-Fahrer war am Mittwoch kurz nach 9:00 Uhr auf der Crailsheimer Straße von Crailsheim kommend unterwegs. An einer scharfen Linkskurve am Ortseingang Wallhausen kam er die Gegenfahrbahn und kollidierte hier seitlich mit einem entgegenkommenden Opel einer 37-Jährigen. Die beiden Fahrzeuglenker blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

