POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Autofahrer fährt Radfahrer an und entfernt sich von Unfallort - Zaun beschädigt und geflüchtet - Parkendes Fahrzeug gestreift und geflüchtet - Unfälle

Schwäbisch Hall: Autofahrer fährt Radfahrer an und entfernt sich von Unfallort

Am Montag gegen 7:45 Uhr kam es zu einem Unfall, bei dem ein bislang unbekannter Autofahrer einen Radfahrer angefahren hatte. Der Autofahrer stand mit seinem Wagen an der Kreuzung der B19 und der L1055 am Luckenbacher See und wollte nach links in Richtung Uttenhofen abbiegen. Dabei stand er mit seinem Fahrzeug auf dem Fuß- und Radweg, der die Straße quert. Aus bislang ungeklärten Gründen verpasste er zwei Mal eine Grünphase an der dortigen Ampel. Ein 51 Jahre alter Liegeradfahrer wollte die Straße überqueren, war aber durch das Verhaltend es Autofahrers verunsichert. Als die Ampel an der Fußgängerfurt auf grün schaltet, entschließt sich der Liegeradfahrer vor dem PKW die Straße zu queren, als der Autofahrer anfährt und das Liegerad einklemmt. Der Radfahrer machte sich durch Schlagen auf die Motorhaube bemerkbar. An der Einmündung der Bibersfelder Straße und der Doktor-Max-Bühler-Straße verlangte der Radfahrer die Personalien des Fahrzeuglenkers. Dieser erwiderte, dass den Radfahrer diese nichts angingen. Dabei roch der Mann nach Alkohol und hatte auch geöffnete Bierflaschen in seinem Wagen. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Renault Clio mit Schwäbisch Haller Kennzeichen gehandelt haben. Die Polizei Schwäbisch Hall sucht unter Telefon 0791 4000 nun nach Zeugen, die weiter Angaben zu dem Vorfall machen können.

Satteldorf: Mit Reh kollidiert

Mit einem Reh kollidierte am Donnerstag um 04:40 Uhr ein 20-jähriger BMW-Fahrer auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Wallhausen und Triftshausen. Das Tier wurde tödlich verletzt. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Crailsheim: Unfall beim Ausparken

Rückwärts fuhr ein 34-jähriger Lenker eines Daimler-Benz Vito aus einem Grundstück aus und touchierte einen gegenüber geparkten PKW Kia. Bei dem Unfall, der sich am Mittwoch um kurz vor 17 Uhr in der Königsberger Straße ereignet hat, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

Crailsheim: Zaun beschädigt und geflüchtet

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte auf dem Parkplatz einer Firma in der Gaildorfer Straße einen dort aufgestellten Zaun. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1800 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Gaildorf: Auffahrunfall

Ein 20-jähriger Lenker eines Fiat Lancia befuhr am Mittwoch um 18:10 Uhr die B19 von Westheim in Richtung Ottendorf. Hierbei bemerkte er zu spät, dass die vor ihm fahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt abbremsen mussten. Er fuhr deswegen mit seinem Lancia auf den davor stehenden PKW VW Golf einer 29-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Golf auf den wiederum davor stehenden Mercedes-Benz eines 34-Jährigen aufgeschoben. Bei dem Unfall, bei welchem ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand, wurde die Golf-Fahrerin leicht verletzt.

Vellberg: Omnibus streift PKW

Am Mittwoch um 16:25 Uhr befuhr ein 55-jähriger Lenker eines Omnibusses die Kirchstraße in Richtung Großaltdorf. Er wollt nach rechts in die Straße Am Schlegelsberg einbiegen. Im Einmündungsbereich streifte er das Fahrzeug einer 21-Jährigen, die mit ihrem Audi nach links in die Kirchstraße abbiegen wollte. Der Bus-Fahrer setzte zunächst seine Fahrt fort, kam aber nach etwa 30 Minuten wieder fahrplanmäßig an die Unfallstelle zurück. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Vellberg: Parkendes Fahrzeug gestreift und geflüchtet

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch zwischen 18 Uhr und 20:20 Uhr einen PKW Daimler-Benz, der am rechten Straßenrand im Mühlweg abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Sulzbach-Laufen: LKW streift entgegenkommenden PKW

Ein 41-jähriger Lenker eines DAF-LKW befuhr am Mittwoch um 18 Uhr die B19 von Bröckingen in Richtung Untergröningen. In einer scharfen Linkskurve geriet der LKW auf die Gegenfahrspur und streifte einen entgegenkommenden Ford Fusion einer 47-Jährigen. Hierbei entstand an den Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro.

