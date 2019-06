Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: OStalbkreis: Missglückter Gleitschirmstart, Unfälle, Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Oberkochen: Missglückter Gleitschirmstart

Ein 60 Jahre alter Gleitschirmflieger wollte am Mittwoch von der Startrampe am Rodstein starten. Während der Startphase gegen 19.30 Uhr klappte der Schirm etwas zur Seite, sodass der erfahrene Pilot den Start kontrolliert abbrach. Hierbei landete er leicht unterhalb des Startplatzes in einer Schonung. Der 60-Jährige blieb unverletzt. Neben der Polizei waren der Rettungsdienst sowie Bergwacht vor Ort.

Aalen: Pkw zerkratzt

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen wurde ein geparkter Pkw VW zerkratzt, der im Steigerweg abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel. 07361/5240.

Aalen: Omnibus touchiert Pkw

Am Mittwochnachmittag fuhr ein Omnibus-Lenker gegen 16.20 Uhr aus dem Weg der Jugendherberge aus, um anschließend nach rechts in den Stadionweg einzufahren. Dabei touchierte er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Audi, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 4000 Euro entstanden ist.

Aalen: Unfallfluchten

Von einem unbekannten Fahrzeuglenker wurde am Mittwoch ein geparkter Mercedes Benz im Bereich der rechten Heckseite beschädigt, der zwischen 1 Uhr und 15 Uhr im Hangweg abgestellt war. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Auf dem Kundenparkplatz eines Baumarktes in der Gartenstraße beschädigte am Mittwochnachmittag eine 62-jährige VW-Lenkerin gegen 15 Uhr beim Rückwärtsausparken einen daneben geparkten Pkw BMW, dessen 30-jähriger Lenker zum Beladen seine Beifahrertüre geöffnet hatte. Die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden an dem BMW wird auf ca. 900 Euro beziffert.

Oberkochen: Unfall aus Unachtsamkeit

Am Mittwoch befuhr eine 37-jährige BMW-Lenkerin gegen 12.15 Uhr die Dreißentalstraße in Richtung Heidenheimer Straße. Als sie an der Einmündung zum Jägergässle einem Lkw das Rückwärtsausfahren aus einer Baustelle auf die Dreißentalstraße ermöglichen wollte, fuhr sie rückwärts und prallte gegen den zwischenzeitlich hinter ihr stehenden Peugeot einer 30-Jährigen. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 5000 Euro.

Lauchheim: Unfall auf Tankstellengelände

Auf dem Gelände einer Tankstelle in der Hauptstraße beschädigte ein Sattelzug-Lenker am Mittwoch gegen 10.15 Uhr beim Losfahren von den Zapfsäulen einen rechts vor ihm befindlichen Pkw. 2000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Westhausen: Autobahnunfall

Ein unbekannter Pkw-Lenker, der die BAB 7 am Mittwoch gegen 17.10 Uhr in Fahrtrichtung Würzburg befuhr, wechselte zwischen den Anschlussstellen Oberkochen und Westhausen vom rechten auf den linken Fahrstreifen, um eine Lkw-Kolonne zu überholen. Ein von hinten heranfahrender Pkw-Lenker wich nach links aus, um eine Kollision zu vermeiden, kam von der Fahrbahn ab und prallte seitlich gegen die Mittelschutzplanke. Der unfallverursachende Pkw-Lenker fuhr ohne anzuhalten weiter. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 19.000 Euro.

Neuler: Von Fahrbahn abgekommen

Beim Befahren der L 1075 war am Mittwochabend eine 18-jährige VW-Lenkerin gegen 22.20 Uhr zwischen Bronnen und Abtsgmünd aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Leitplanke geprallt. An dem Pkw entstand dadurch ein Schaden von ca. 4000 Euro. Es entstand Flurschaden über mehrere Meter. Außerdem wurde die Leitplanke zerkratzt.

Lorch: Brennende Heuballen

Die Feuerwehr Loch rückte am Mittwochabend gegen 23.45 Uhr mit rund 20 Kräften in Richtung der Klosterstraße aus. Dort gerieten sechs Heuballen in Brand, wodurch Sachschaden von etwa 1000 Euro entstand. Die Heuballen wurden womöglich vorsätzlich angezündet. Die Polizei Schwäbisch Gmünd hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07171/3580 um Hinweise auf Personen, die sich zum fraglichen Zeitpunkt im Bereich der Klosterstraße aufgehalten haben.

Lorch: Aufgefahren

In der Kaiserstraße fuhr am Mittwoch gegen 17.30 Uhr ein 25-jähriger mit seinem Mercedes auf einen Ford auf, dessen 49-jähriger Fahrer verkehrsbedingt warten musste. Es entstand Sachschaden von etwa 5000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

In der Oberen Zeiselbergstraße wurde zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag ein Toyota Auris beschädigt. Der Verursacher hinterließ rund 1500 Euro Schaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Heubach: Hoher Schaden nach Missgeschick

Um an einem zum Abladen beengten Hofraum eines Restaurants in der Adlerstraße besser abladen zu können, löste ein 39-Jähriger am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr die Bremse seine Lkws. Das automatikgetriebene Fahrzeug fuhr dabei etwas nach vorne, wobei es gegen ein Baugerüst sowie die Fassaden zweier Gebäude stieß. Der Schaden am Lkw sowie des Gerüsts wird auf jeweils 20.000 Euro beziffert, der an den Fassaden auf jeweils 7000 Euro. Das beschädigte Gerüst musste in der Folge sicherheitshalber abgebaut werden, weswegen die Adlerstraße bis etwa 20 Uhr gesperrt werden musste.

