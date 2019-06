Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl

Sachbeschädigung in Rascheid

Hermeskeil (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 14.06.2019, 19 Uhr und Samstag 15.06.2019, 08:30 Uhr wurde in Rascheid im Ringweg in Höhe des Marienkapellchens auf einem Kartoffelfeld ein Stromzufuhrgerät (Trafo) für einen Wildzaun entwendet. Des Weiteren wurden von dem / den unbekannten Täter(n) mehrere Kartoffelpflanzen aus der Erde gerissen. Wer Hinweise auf den Diebstahl bzw. zu der Sachbeschädigung machen kann, möge sich umgehend mit der Polizeiinspektion Hermeskeil in Verbindung setzen.

