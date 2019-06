Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Konz (ots)

Am Donnerstag, dem 13.6.2019, gegen 16:45 Uhr, stellte die Geschädigte ihr Fahrzeug der Marke Daimler Benz, schwarze Farbe, auf dem Parkplatz eines in Konz ansässigen Möbelgeschäftes ,in unmittelbarer Nähe des Aktionszeltes, zum Parken ab. Etwa gegen 17:00 Uhr stellte sie eine Beschädigung an der Beifahrertür des Fahrzeuges fest.

Der Schaden wird auf etwa 1500.- Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Konz unter 06501-92680 zu melden.

