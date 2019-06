Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Zwei Unfälle auf der A7, ein unfall beim Abbiegen, ein Unfall auf einer Baustelle

Aalen (ots)

Bopfingen: Fehler beim Abbiegen

5.000 Euro Sachschaden entstanden am Donnerstag gegen 10:45 Uhr, als ein Autofahrerin vom Parkplatz eines Möbelgeschäfts nach links in Richtung Innenstadt in die Aalener Straße einfahren wollte. Dabei übersah sie einen aus Richtung Aalen kommenden LKW. Es kam zum Zusammenstoß.

Aalen: Unfall auf Autobahn

Ein 56 Jahre alter Mercedes Fahrer war am Mittwoch gegen 17:00 Uhr auf der A7 in Richtung Würzburg unterwegs, als ein neben ihm auf dem rechten Fahrstreifen fahrender PKW zum Überholen einer LKW-Kolonne ansetzte und nach links zog. Um einen Zusammenstoß mit dem PKW zu vermeiden, zog der Mercedes-Lenker ebenfalls nach links und streifte dabei die Mittelleitplanke. Als der Mercedes-Fahrer seinen Wagen wieder auf die Fahrbahn brachte, steuerte er den Seitenstreifen an. Der unbekannte PKW-Lenker setze seine Fahrt indes unerlaubterweise fort. Insgesamt entstanden bei dem Unfall knapp 20.000 Euro Sachschaden.

Die Verkehrspolizei Schwäbisch Hall sucht unter 079104 9426-0 nach Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher des Unfalls geben können

Aalen: Schwerer Unfall auf Baustelle

Ein 38 Jahre alter LKW-Fahrer wollte gegen 10:15 Uhr im Glockenweg rückwärts an eine Baustelle anfahren. Dabei übersah der Trucker einen44-jährigen Arbeiter, welcher mit Kanalarbeiten beschäftigt war. Der LKW erfasste den Mann und ihn zu Boden. Dabei wurde der 44-Jährige teils von dem LKW überrollt. Er wurde schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert.

Westhausen: LKW-Fahrer übersieht Stauende

Auf der A7 kam es zwischen der Anschlussstelle Westhausen und der Anschlussstelle Ellwangen in Fahrtrichtung Würzburg am Donnerstag gegen 13:30 Uhr zu einem schweren Unfall. Aufgrund einer Baustelle und einer damit einhergehenden Fahrbahnverengung bildete sich ein Rückstaun. Ein 43 Jahre alter Trucker stand mit seinem Autotransporter der Marke Volvo am Stauende. Ein Aus Richtung Ulm die rechte Spur befahrender 41 Jahre alter Fahrer einer Scania-Sattelzugmaschine erkannte das Stauende zu spät. Er versuchte noch auszuweichen, streifte jedoch den stehenden Volvo-LKW, daraufhin wird der Scania-LKW nach links abgeleitet und beschädigt dabei die Leitplane, sowie einen hier befindlichen VW Polo eines 29-Jährigen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 53.000 Euro. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 11 Kräften im Einsatz um ausgelaufene Betriebsstoffe zu binden. Aktuell (Stand 15:15 Uhr) laufen die Bergungsarbeiten für die verunfallten Fahrzeuge.

