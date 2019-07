Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Mann schlägt seine Freundin und endet im Gefängnis

Schifferstadt (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 16:30 Uhr ist die Polizei in den Amselweg gerufen worden, weil es dort zu Streitigkeiten zwischen einem Paar gekommen war, bei denen der 30-jährige Mann auch handgreiflich gegenüber seiner 21-jährigen Partnerin geworden ist. Sie ist wegen Verletzungen am Kopf zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden. Bei der Überprüfung des 30-jährigen haben die Polizisten festgestellt, dass gegen ihn ein Haftbefehl bestand. Sie haben ihn festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

