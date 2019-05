Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl von zwei Hörgeräten

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 03.05.2019, in dem Zeitraum von 13:15 Uhr bis 13:25 Uhr ereignete sich in einem Fitnessstudio in der Rheinstraße, Pirmasens der Diebstahl von zwei Hörgeräten. Ein 71-jähriger Mann aus Pirmasens legte diese während des Duschens ab. Als er das Fehlen der Hörgeräte bemerkte war er bereits zu Hause. Die Hörgeräte konnten in der Folge nicht mehr aufgefunden werden. Der Schaden beträgt 6.000,00 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.

