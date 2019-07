Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Beim Tanzen ins Bein gebissen (02-1207)

Speyer (ots)

12.07.2019 - 00:00 Uhr

Ein 34jähriger Mann aus Speyer hielt sich am 12.07.2019 gegen 00:00 Uhr im Festzelt des Speyerer Brezelfestes auf. Er tanze dort auf einem der Biertische, was einen Unbekannten aus bislang ungeklärter Motivation dazu bewog, dem Geschädigten unvermittelt ins rechte Schienbein zu beißen. Der Geschädigte trug dadurch eine schmerzende, geschwollene Wunde davon. Bei dem unbekannten Täter, der im Festzelt und auf dem Festgelände von der Polizei nicht mehr angetroffen werden konnte, soll es sich um einen Mann Mitte/Ende 30 handeln. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

