Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Einfamilienhaus

Lennestadt (ots)

In der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 16:30 Uhr und Samstagabend, 21:15 Uhr dangen unbekannte Täter nach dem Aufhebeln eines Fensters in ein Einfamilienhaus in der Sonnenstraße in Grevenbrück ein. Sämtliche Räume und Behältnisse wurden durchsucht und die Täter erbeuteten Bargeld, Schmuck und elektronische Wertgegenstände im Gesamtwert von ca. 1.500 Euro.

