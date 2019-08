Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Junger Fahrer bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Olpe (ots)

Olpe - Am Sonntagabend (18. August) befuhr ein 19-Jähriger gegen 20:00 Uhr mit seinem schwarzen VW Polo die K 10, aus Richtung Thieringhausen kommend, in Richtung Olpe. Nach eigenen Angaben kam ihm in Höhe der Ortschaft Günsen ein PKW entgegen und schnitt die Kurve derart, dass er ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Er geriet dabei mit dem Polo auf den Grünstreifen neben der Fahrbahn und kam schließlich in einer Wiese unterhalb des dortigen Abhangs zum Stehen. Bei dem Unfall wurde er leicht verletzt, am PKW entstand erheblicher Sachschaden. Bei dem entgegenkommenden Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Geländewagen gehandelt haben, der einem vorausfahrenden, weißen Audi folgte. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei dem Verkehrskommissariat in Olpe (KHK´in Kaufmann, Durchwahl 02761/9269-4110) oder einer beliebigen Polizeidienststelle zu melden.

