Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Raub auf Taxifahrerin

Olpe (ots)

Am Samstag gegen 18:45 Uhr wurde eine Taxifahrerin in Olpe im Bereich Am Bratzkopf / Am Birkendrust von zwei männlichen Fahrgästen ausgeraubt. Die beiden Männer hatten zuvor in Bergneustadt - Wiedenest in der dortigen Bushaltestelle Olper Str. / Zum Hornbruch das Taxi bestiegen. Als Fahrtziel gab man den Olper Busbahnhof an, von wo aus man anschl. weiter zur Wendschen Kärmetze wollte. Im Bereich Am Bratzkopf / Am Birkendrust bat man um eine Fahrtunterbrechung, um sich zu erleichtern. Als das Fahrzeug dann stand, ging man die Fahrerin an und zwang sie dazu, die Tageseinnahmen heraus zu geben. Danach flüchteten beide Täter zu Fuß in den angrenzenden Wald.

Sofort eingeleitete, umfangreiche Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ.

Die beiden Täter können wie folgt beschrieben werden:

1. Täter: 20 - 30 Jahre alt, 185 cm groß, Deutscher, schwarze Kappe, Nasenring, "Teller" im Ohr, bekleidet mit Jeansjacke und heller Jeanshose, saß auf dem Beifahrersitz

2. Täter 20 - 30 Jahre alt, ca. 180 cm, Deutscher, Kappe, trug eine graue Sweatjacke und eine Jeanshose, saß im Fahrzeugfond.

Mögliche Zeugen, welche die Täter im Bereich Wiedenest, Olpe bzw. evtl. später in Wenden gesehen haben oder sonstige, sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Olpe unter Tel. 02761 / 9269-0 zu melden.

