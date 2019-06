Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrskontrollen der Polizei

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Dienstag in der Altenwoogstraße Autofahrer kontrolliert.

Rund 50 Wagen hielten die Beamten am Vormittag an und überprüften Fahrer und Fahrzeuge. Neun Ordnungswidrigkeitenverfahren leiteten die Polizisten ein, weil Insassen nicht angeschnallt waren oder Pkw-Führer mit dem Handy hantierten und telefonierten. Wegen technischer Mängel, fehlender Fahrzeugausstattung oder nicht mitgeführten Dokumenten mussten sechs Autofahrer verwarnt werden. In einem Fall musste ein Wagen wegen technischer Mängel und unzureichend gesicherter Ladung stehen bleiben. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, sein Fahrzeug war nicht mehr verkehrssicher. |erf

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell