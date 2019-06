Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Pkw-Aufbrüche im Stadtgebiet

Kaiserslautern (ots)

Im Stadtgebiet ist es zu Wochenbeginn zu Pkw-Aufbrüchen gekommen.

Zuletzt in der Nacht zum Mittwoch machten sich Unbekannte im Lothringer Schlag an einem Auto zu schaffen. Eine Anwohnerin hörte gegen 1 Uhr eine Fahrzeughupe. Als sie auf der Straße nachschaute, stellte die 61-Jährige fest, dass die Fahrertür ihres Wagens offen stand. Das Handschuhfach war durchwühlt worden. Offensichtlich fehlte aus dem Pkw nichts. Einer Polizeistreife fiel später in der Danziger Straße ein junger Mann auf. Er war mit einem schwarzen T-Shirt, Turnschuhen, einer Basecap mit roter Schneppe sowie kurzen, blauen Sporthosen bekleidet. Der Mann wurde kontrolliert. Ein Tatverdacht ergab sich nicht.

Die Dachluke eines Campingbusses brachen Diebe zwischen dem späten Montagnachmittag und Dienstagmittag in der August-Herrmann-Straße auf. Aus dem Camper stahlen sie eine sogenannte Action-Kamera der Marke GoPro und andere Gegenstände. Der Schaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt.

In der Nacht zum Dienstag schlugen Unbekannte in der Augustastraße die Seitenscheibe eines Audi ein. Vermutlich sahen sie es auf das im Wagen liegende Navigationsgerät ab. Vom Lärm der zu Bruch gehenden Scheibe wurde ein Anwohner aufgeschreckt. Er störte die Diebe bei ihrer Tat. Ohne Beute ergriffen sie die Flucht.

Ein sogenanntes Headset für Flugzeugpiloten stahlen Autoknacker in der Nacht zum Montag aus einem Pkw in der Fliegerstraße. Der Wagen stand unverschlossen in der Garage des Geschädigten. Die Garage war vermutlich nicht abgeschlossen, so dass die Diebe ein leichtes Spiel hatten. Der Schaden beträgt etwa 1.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu den Aufbrüchen geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

