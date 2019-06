Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall: Kind rennt auf die Straße

Kaiserslautern (ots)

Ein vierjähriges Mädchen ist am Montagabend in der Albrechtstraße bei einem Unfall verletzt worden. Das Kind rannte zwischen zwei geparkten Autos hindurch auf die Straße. Sie stieß dabei gegen die Fahrzeugseite eines vorbeifahrenden Wagens. Das Mädchen wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden. |erf

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell