Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit Faustschlag attackiert

Kaiserslautern (ots)

Zwei Männer sind am Sonntagabend von einem Unbekannten in der Schneiderstraße attackiert worden. Zuvor fragte sie der Mann nach Feuer. Die Männer im Alter von 27 und 28 Jahren reichten ihm ein Feuerzeug, das er ihnen unfreundlich zurückgab. Auf sein Verhalten angesprochen, verpasste der Unbekannte dem 27-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht. Der Geschädigte fiel rückwärts zu Boden. Als ihm sein Begleiter zur Hilfe eilte, wurde auch er von dem Mann verletzt. Der Täter flüchtete. Die Verletzten geben an, dass sie den Angreifer in der Vergangenheit am Fackelbrunnen gesehen haben. Er habe hellbraune, lockige Haare und sei etwa 1,75 Meter groß. Der Mann trug eine Baseballmütze und soll Deutscher sein. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

