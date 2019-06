Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gefährliche Abbiegemanöver

Kaiserslautern (ots)

Weil es an dieser Stelle immer wieder zu gefährlichen Abbiegemanövern kommt, hat die Polizei am Montagvormittag an der Ecke Lauterstraße/Meuthstraße (in Höhe des Japanischen Gartens) eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Insbesondere nahmen die Beamten die Verkehrsteilnehmer ins Visier, die stadtauswärts fuhren.

Für sie gilt die vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus. Allerdings werden hier immer wieder verkehrswidrige Linksabbieger festgestellt - was zu gefährlichen Situationen führen kann.

Zum einen besteht die Gefahr von Auffahrunfällen, weil die Abbieger mitten auf der Fahrbahn halten, um den Gegenverkehr passieren zu lassen - oder es kann durch das "Kreuzen" der Gegenfahrbahnen zu Konflikten mit dem Gegenverkehr kommen.

Auch am Montagvormittag wurde die vorgeschriebene Fahrtrichtung vielfach ignoriert - zwischen 7.30 und 11 Uhr stellten die Einsatzkräfte 32 solcher verkehrswidrigen Abbiegemanöver fest. Die Erwischten wurden gebührenpflichtig verwarnt. Laut Straßenverkehrsordnung kann in solchen Fällen sogar danach unterschieden werden, ob jemand "nur" die Verkehrszeichen missachtet hat, oder ob durch das verkehrswidrige Abbiegen jemand konkret gefährdet wurde.

Eins steht fest: Um diese "Gefahrenquelle" zu beseitigen, wird es in der nächsten Zeit weitere Kontrollen an dieser Stelle geben.

Unser Tipp: Wer in der Lauterstraße stadtauswärts fährt und den Parkplatz in der Meuthstraße ansteuern will, der sollte entweder vorher an der Ampelkreuzung in die Maxstraße abbiegen und dann über die Burgstraße bis zur Meuthstraße fahren, oder an der nächsten Ampel in die Mühlstraße abbiegen, und dann von der anderen Seite durch die Burgstraße bis zur Meuthstraße kommen. |cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell