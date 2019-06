Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall: Rad löst sich während der Fahrt

Kaiserslautern (ots)

Kurz vor dem Kreisel der Autobahnanschlussstelle Kaiserslautern Centrum hat sich am Samstagmorgen an einem Pkw ein Vorderrad gelöst. Die Gründe hierfür sind aktuell nicht geklärt. Als sich das Rad löste verlor der 57-jährige Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen. Er kam mit dem Auto von der Straße ab und landete im Grünstreifen. Am Pkw entstand Sachschaden. Der Mann blieb unverletzt. |erf

