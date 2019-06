Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zeuge überrascht Einbrecher

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Beim Versuch, einen Einbrecher zu überwältigen, ist ein Mann in der Nacht zu Montag selbst zum Opfer geworden. Wie der 36-Jährige berichtet, war er gegen 1.20 Uhr durch verdächtige Geräusche darauf aufmerksam geworden, dass unbekannte Täter versuchten, sich Zugang zu einem Gebäude in der Heidestraße zu verschaffen.

Er schlich sich von hinten an und wollte einen der Täter festhalten, um ihn an der Flucht zu hindern. In diesem Moment erhielt der Mann einen Schlag auf den Hinterkopf. Dadurch ließ er den Täter wieder los - dieser konnte (zusammen mit seinem Komplizen) unerkannt flüchten. Von ihm ist lediglich bekannt, dass er etwa 1,85 Meter groß ist und eine Sturmhaube trug.

Der Zeuge erlitt eine Beule am Hinterkopf. Er wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Zeugen, denen in der Nacht von Sonntag auf Montag ebenfalls etwas Verdächtiges (Personen und/oder Fahrzeuge) aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 / 369 - 2620 mit der Kripo Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |cri

