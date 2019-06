Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Reifen zerstochen - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Sturmstraße eine Beobachtung gemacht haben. Hier wurden in der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr, und Samstagmorgen, 9.30 Uhr, an einem geparkten Auto die beiden hinteren Reifen zerstochen.

Der Dacia war im fraglichen Zeitraum in Höhe des Hauses Nummer 2 abgestellt. Als die Fahrzeughalterin am Samstagmorgen zu ihrem Pkw kam, waren beide Reifen "platt". An beiden waren die Einstichstellen zu erkennen.

Bislang gibt es keine Hinweise auf mögliche Täter. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell