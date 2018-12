FW-E: Feuer in Doppelhaushälfte - eine verletzte Person

Essen-Altenessen-Süd, Kleine Rahmstraße, 03.12.2018, 21:22 Uhr (ots) - Mehrere Anrufer meldeten der Leitstelle der Feuerwehr Essen einen Brand in der Kleinen Rahmstraße. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte waren Flammen im ersten Obergeschoß einer Doppelhaushälfte sichtbar. Der Eigentümer der Wohnung kam den Kräften am Hauseingang verletzt entgegen. Bedingt durch die Bausubstanz und die Art der Wohnungsnutzung breitete sich der Brand während dem Aufbau des ersten Löschangriffs rasant aus und griff vom ersten Obergeschoß auf den Spitzbodenbereich über. Flammen schlugen nun aus den Fenstern und aus der Dachhaut - das erste OG sowie der Spitzboden brannten in voller Ausdehnung. Umgehend wurde mit einer umfassenden Brandbekämpfung begonnen. Dabei kamen zeitweise sechs Rohre gleichzeitig zum Einsatz; zwei davon über jeweils eine Drehleiter. Ein begonnener Innenangriff musste nach kurzer Zeit wieder eingestellt werden, da Teile der Dacheindeckung ins und vor das Gebäude stürzten und die Einsatzkräfte massiv gefährdeten. Rauch und Wärme zogen über den Spitzboden in die rechtsseitig angebaute andere Doppelhaushälfte und drohten hier den ebenfalls mit einer hohen Brandlast gefüllten Spitzboden in Brand zu setzen. Diese zweite Doppelhaushälfte konnte nur mit großer Anstrengung vor einer Brandausweitung bewahrt werden. Dazu nahm ein Trupp unter dem Schutz von Pressluftatmern ein Rohr sowie eine Wärmebildkamera vor und entrauchte den Spitzboden durch das Schaffen von Abluftöffnungen mit einem Überdrucklüfter. Nachdem eine Baustatikerin das Doppelhaus begutachtet hatte konnte der Innenangriff gegen Mitternacht in Teilen des Hauses wieder aufgenommen werden. Der verletzte Eigentümer wurde nach notärztlicher Behandlung einer geeigneten Klinik zugeführt. Die vom Brand betroffene Doppelhaushälfte ist bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar, die rechte Hälfte kann in den nächsten Tagen wieder bezogen werden. Die drei Bewohner kamen bei Verwandten unter. Die Brandbekämpfung dauert noch bis in die Morgenstunden an. An dem Einsatz waren drei Löschzüge der Berufsfeuerwehr sowie Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr beteiligt. Nach Abschluss der Löscharbeiten wird die Kripo die Einsatzstelle zur Ermittlung der Brandursache übernehmen. (ske,md)

