Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taxi-Schild gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben am Wochenende in der Gabelsbergerstraße vom Autodach eines Taxis das Taxi-Schild gestohlen. Die Diebe machten sich in der Nacht zum Samstag an dem fest verschraubten Schild zu schaffen und beschädigten dabei den Wagen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

