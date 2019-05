Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Aufmerksame Zeugin hilft der Polizei zur Aufklärung einer Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots)

Stadt Einbeck, Parkplatz Breil, 03./07. Mai 2019 Eine Zeugin beobachtete am Freitag, 03. Mai. 2019, gegen 11.40 Uhr wie auf dem Parkplatz Breil ein weißer Transporter mit einem amtlichen Kennzeichen aus Thüringen ein Verkehrszeichen streift und dadurch bedingt dann auch umbiegt. Der Fahrzeugführer des Transporters kümmert sich aber nicht um den Unfall und fährt einfach davon. Diesen Vorfall meldete die Zeugin dann zusammen mit dem abgelesenen Kennzeichen der Polizei in Einbeck. Im Rahmen einer andauernden Fahndung kann der weiße Transporter dann am 07. Mai 2019 gegen 10.80 Uhr von einer Polizeistreife in der Fußgängerzone von Einbeck festgestellt und der Fahrzeugführer dazu, der den Transporter auch am 03. Mai 2019 geführt hatte, ermittelt werden. Der Fahrzeugführer selber kommt aus dem Bereich Kassel.

