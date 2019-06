Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Urlaub gebucht, doch der Reisebus kommt nicht

Kaiserslautern (ots)

Vergeblich wartete am Montag eine 80-Jährige mit ihrem Lebensgefährten auf einen Reisebus der sie nach Tschechien bringen sollte. Die Frau hatte bereits im vergangenen Jahr einen dreiwöchigen Urlaub gebucht und ist offensichtlich einem mutmaßlichen Betrüger aufgesessen.

Rund 3.500 Euro hatte die 80-Jährige dem Reiseveranstalter in zwei Raten bezahlt. Am Montagabend war die Abholung mit dem Bus vorgesehen. Mit gepackten Koffern warteten die Senioren auf den Reisebus. Er sollte sie zu Hause abholen und in ein Sanatorium nach Tschechien fahren. In der Vergangenheit habe das geklappt, so die 80-Jährige. Sie war schon mal mit dem Veranstalter aus Bochum verreist. Doch diesmal kam der Bus nicht. Anrufe beim Anbieter scheiterten. Er war telefonisch nicht zu erreichen. Die Seniorin wandte sich daher an die Polizei. Die Beamten fanden heraus, dass die Firma nicht mehr existiert. Sie haben jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Betrugs eingeleitet. |erf

