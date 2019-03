Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: erneuter Einbruch in Lagerhalle

Unnau (ots)

In der Zeit zwischen Donnertag, den 14.03.2019 ca. 17:00 Uhr und Freitag, den 15.03.2019 ca. 10:00 Uhr, wurde erneut in ein Werkstattgebäude in Unnau-Korb, Am Weissenstein, eingebrochen. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und entwendeten hieraus diverse Werkzeuge, KFZ-Ersatzteile und zwei gebrauchte Kompletträder. Zeugenhinweise werden an die PI Hachenburg erbeten.

Polizeiinspektion Hachenburg

PHK Kaiser



Telefon: 02662-9558-0

www.polizei.rlp.de/pi.hachenburg



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell