Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nister: Einbruch in Nauberghalle

Hachenburg (ots)

In der Nacht vom 14.03 auf den 15.03.2019 drangen bislang unbekannte Täter in die Nauberghalle der Ortschaft Nister ein, gingen dort diverse Räumlichkeiten an und entwendeten hochwertiges Theaterequipment. Im Zuge dessen entstand neben der Beute ein nicht unerheblicher Sachschaden im Gebäudeinnern.

Hinweise zur Ergreifung der Täter oder Zeugenhinweise nimmt vorrangig die Polizeiinspektion Hachenburg, Tel.: 02662-9558-0 oder jede andere Dienststelle entgegen.

