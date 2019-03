Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Obernhof-Stromausfall durch umgestürzten Baum

Obernhof (ots)

Am Freitag, 15.03.2019, gegen 11:22 Uhr, wurde der Polizei Bad Ems ein umgestürzter Baum im Bereich der Schleuße Hollerich gemeldet. Aufgrund der Witterung der letzten Tage und den dadurch aufgeweichten Boden entwurzelte ein Baum und fiel auf eine Niederstromleitung, wodurch den Baum in Brand geriet. Die Folge war ein Ausfall der Verbindungsstelle zwischen Weinähr und Elisenhütte. Der Bereich um die Schleuße wurde durch Kräfte der freiwilligen Feuerwehr weiträumig abgesperrt, da das Stromkabel Bodenkontakt hatte und noch unter Strom stand. Ein Mitarbeiter des örtlichen Stromanbieters kam vor Ort, der Strom wurde abgestellt und die Wiederherstellung in die Wege geleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Ems



Telefon: 02603 / 9700

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell