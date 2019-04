Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Bargeld und Apple Ohrhörer geraubt - Polizei ermittelt

Neuss (ots)

Vier Unbekannte sollen einem 14-Jährigen am Freitagabend (26.04.) Bargeld und Ohrhörer geraubt haben. Der Jugendliche hielt sich, gegen 18:00 Uhr, an der Bushaltestelle Bergheimer Straße/Am Südpark auf. Dort sei eine Gruppe von vier jungen Männern an ihn herangetreten. Nach Angaben des 14-Jährigen packten sie ihn an seiner Jacke und schüchterten ihn durch massive verbale Drohungen ein. Gleichzeitig fingerte einer aus der Gruppe sein Portmonee aus der Hosentasche und riss ihm die Apple Air Pods Ohrhörer vom Kopf. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Jugendliche erstattete am Samstagmittag (27.04.) gemeinsam mit einem Elternteil Anzeige bei der Polizei.

Zum Aussehen der etwa 15 bis 18 Jahre alten Verdächtigen ist noch bekannt, dass nach Angaben des Opfers der dunkelhäutige Haupttäter etwa 170 Zentimeter groß war, eine Kurzhaarfrisur und einen leichten Bartwuchs hatte.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder die Flüchtigen geben können, werden gebeten, unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit der Polizei Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell