Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebe stehlen mehrere hundert Euro

Enkenbach-Alsenborn (ots)

Taschendiebe haben sich am Montagabend in einem Lebensmitteldiscounter in der Rosenhofstraße ans Werk gemacht. Sie bestahlen eine 51-Jährige, als sie gegen 18 Uhr Leergut an einem Pfandautomaten zurückgab. Ihre Tasche hatte die Frau währenddessen am Einkaufswagen hängen. Unbemerkt gelang es den Dieben, daraus die Geldbörse zu stehlen. Ihre Beute: Ausweisdokumente, Bankkarten und mehrere hundert Euro. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Hinweise. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

