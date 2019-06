Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Alkohol in der Hitze? Gefährliche Idee!

Kaiserslautern (ots)

Eine Zeugin meldete am frühen Montagabend, dass ein älterer Mann unter einem Parkdeck in der Zollamtstraße umgekippt sei und dringend Hilfe benötige. Vor Ort konnten die Polizeibeamten den Mann in einer dicken Winterjacke bewusstlos auffinden. Nach mehreren Versuchen die Person anzusprechen, konnten zunächst keine Vitalzeichen festgestellt werden. Daraufhin verständigten die Polizisten einen Krankenwagen und leisteten bis zu dessen Eintreffen Erste-Hilfe-Maßnahmen. Plötzlich wachte der Mann auf und schien stark alkoholisiert und dehydriert durch die Hitze. Als der Rettungswagen eintraf wurde er an die Sanitäter übergeben und sofort in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei empfiehlt: Verzichten Sie auf Alkohol bei Hitze! Hier finden Sie weitere Informationen zum Thema: https://s.rlp.de/1tIiu |slc

