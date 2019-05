POL-PDWIL: Unfallflucht in der Reginostraße

Polizeidirektion Wittlich

Am Morgen des 20.05.2019 kam es im Zeitraum zwischen 05:00 Uhr und 06:00 Uhr in der Prümer Reginostraße zu einem Verkehrsunfall. Ein PKW streifte dabei aus Richtung Langemarckstraße kommend einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten PKW und entfernte sich im Anschluss daran unerlaubt von der Unfallstelle. An dem geparkten Fahrzeug wurde dadurch der linke Außenspiegel zerstört. Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf das Verursacherfahrzeug bzw. auf den geflüchteten Fahrzeugführer geben können, werden darum gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden. Telefon: 06551-9420 E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de

