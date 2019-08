Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Drei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Bild-Infos

Download

Olpe (ots)

Am Donnerstag gegen 14.10 Uhr ereignete sich ein Auffahrunfall auf der B 54 in Rhode, bei dem drei Beteiligte verletzt wurden. Ein 32-Jähriger blieb verkehrsbedingt mit einem Toyota im Einmündungsbereich der B54 in Fahrtrichtung A 45 stehen. Ein dahinter fahrender 23-jähriger folgte ihm mit seinem Golf. Beide beabsichtigten, nach rechts abzubiegen. Nach eigenen Angaben richtete der 23-Jährige seinen Blick nach links, um den Verkehr zu beobachten und bemerkte dabei nicht, dass der Toyota-Fahrer stehen blieb. Daher fuhr er ihm auf. Ein Rettungswagen brachte sowohl der 32-Jährige als auch seinen Beifahrer ins Krankenhaus. Ein vor Ort eingesetzter Notarzt behandelte den 23-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell