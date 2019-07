Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Sachbeschädigung, kleiner Brand

Aalen (ots)

Aalen: Unfall beim Abbiegen

Kurz vor 9:00 Uhr kam es am Freitag in der Industriestraße zu einem Unfall mit 7.000 Euro Sachschaden. Im Kreuzungsbereich des Ausleitung der B19 du der Industriestraße übersah ein 22 Jahre alter Fiat-Fahrer, dass eine entgegenkommende 58-Jährigein ihrem Hyundai, welche von der Industriestraße in Richtung Burstallkreisel abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Lauchheim-Lippach: Böschungsbrand

Am Freitag gegen 11:45 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle ein Brand einer Böschung zwischen Lippach und Finkenweiler gemeldet. Die Feuerwehren aus Lippach und Westhausen hatten den etwa 10 Quadratmeter großen Brand schnell gelöscht.

Lorch: Anhänger verloren

Auf der B29 in Fahrtrichtung Aalen löste sich am Freitag gegen 7:00 Uhr der Anhänger von dem Porsche eines 47-Jährigen. Zur Bergung des Anhängers wurde die Bundesstraße kurzzeitig durch Polizeikräfte gesperrt.

Schwäbisch Gmünd: Auto zerkratzt

Zwischen Donnerstag, 17:30 Uhr und Freitag, 10:30 Uhr wurde ein in der Becherlehenstraße geparkter PKW der Marke Daimler-Benz von einem unbekannten Täter zerkratzt. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07171 358-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell