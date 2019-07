Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Wohnwagen beschädigt - Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Fichtenau: Wohnwagen beschädigt

Ein Wohnwagen, der im Tannenweg abgestellt war, wurde am Donnerstag zwischen 8 Uhr und 12 Uhr durch einen bislang Unbekannten vermutlich durch einen Schlag mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt. An dem Wohnwagen entstand im Bereich über dem rechten Radlauf eine Eindellung. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher erbittet der Polizeiposten Fichtenau unter der Rufnummer 07962 / 379.

Crailsheim: Unfallflucht auf Kundenparkplatz

Auf einem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Haller Straße beschädigte am Donnerstag zwischen 16:30 Uhr und 17:45 Uhr, ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen dort geparkten PKW BMW X1. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Gaildorf: Unfall beim Einparken

Beim Einfahren in eine Parklücke am Marktplatz beschädigte am Freitag um 11:30 Uhr ein 18-Jähriger mit seinem Ford Sprinter einen daneben geparkten Ford Fiesta. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 1500 Euro.

Schwäbisch Hall: Rollerfahrerin gestürzt

Am Freitag um 07:15 Uhr befuhr eine 39-jährige Rollerfahrerin die Gerhart-Hauptmann-Straße abwärts. Auf Höhe einer dortigen Bushaltestelle trat plötzlich ein 11-jähriger Junge hinter einem mit Warnblinkanlage stehenden Linienbus auf die Straße, um diese zu überqueren. Die Rollerfahrerin versuchte abzubremsen, verlor dabei jedoch die Kontrolle über ihren Piaggio-Roller und stürzte. Bei dem Sturz zog sie sich schwere Verletzungen zu. Am Roller entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro.

