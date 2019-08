Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise gesucht: Flüchtiger Fahrradfahrer

Olpe (ots)

Am Montag (12. August) beobachtete gegen 21.50 Uhr ein Zeuge, wie ein bislang unbekannter Radfahrer die Straße "In der Trift" in Richtung Stellwerkstraße befuhr. Nachdem der Zeuge den Radfahrer überholt hatte, hörte er ein lautes Geräusch, das daraufhin deutete, dass dieser hingefallen sei. Daraufhin kehrte er um und entdeckte den Gestürzten vor einem Firmengelände neben einem dort geparkten Renault. Der Radfahrer lehnte Hilfe ab und fuhr davon. Der Zeuge entdeckte aber einen Schaden an dem Pkw und meldete dies der Polizei. Den Fahrradfahrer beschrieb er wie folgt:

- circa 30 bis 35 Jahre - 170 cm groß - rundes Gesicht - trug einen Bart - dunklerer Teint - sprach akzentfreies Deutsch - gelbes Mountainbike

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

