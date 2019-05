Polizeidirektion Hannover

POL-H: Ein-Zimmer-Wohnung nach Feuer unbewohnbar - Ursache war ein technischer Defekt

Hannover (ots)

Ein Brand ist am Dienstagnachmittag (21.05.2019) in einer Wohnung an der Haltenhoffstraße (Herrenhausen) ausgebrochen. Verletzt worden ist dabei niemand, der Mieter hat sich bei Ausbruch des Feuers nicht in den Räumlichkeiten aufgehalten.

Ein Passant hatte gegen 17:00 Uhr Rauch aus einem Fenster im Erdgeschoss im Gebäude einer Asylbewerberunterkunft quellen sehen und daraufhin die Rettungskräfte alarmiert. Die Feuerwehr konnte den Brand in der Ein-Zimmer-Wohnung schnell löschen. Dennoch nahm das Zimmer durch Rauchgasniederschlag Schaden.

Die Ermittler der Kriminalpolizei haben den Brandort am Mittwoch untersucht und gehen von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Den entstandenen Schaden schätzen sie auf 5.000 Euro. /isc, now

