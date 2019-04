POL-PDWIL: Brand eines Gartenhauses in Bergweiler

Polizeidirektion Wittlich

Am Samstag, 20. April 2019, kam es gegen 16:40 Uhr zum Brand eines Gartenhauses in Bergweiler. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet ein Gasofen, der in dem Gartenhaus betrieben wurde, in Brand. Bei ersten Löschversuchen durch die Mieterin wurde diese leicht an einer Hand und den Füßen verletzt. Weitere Personen oder Gebäude kamen nicht zu Schaden. Im Einsatz waren neben einem Rettungswagen des DRK und einer Streife der Polizei Wittlich die Feuerwehren aus Bergweiler, Hupperath, Landscheid, Burg und der Stadt Wittlich. .

