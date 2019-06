Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Senior gibt sich als 23-jähriger irakischer Gabelstaplerfahrer aus

Mannheim (ots)

Gestern Abend stellte das Zugbegleitpersonal im ICE 272 auf dem Weg von Karlsruhe nach Mannheim einen 69-jährigen Fahrgast ohne Fahrschein fest. Als das Bahnpersonal die Daten des Herren für das erhöhte Beförderungsentgelt erheben wollte, wies sich der Mann mit dem Gabelstaplerschein eines 23-jährigen Irakers aus. Aufgrund der offensichtlichen Diskrepanzen wurde die Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof hinzugezogen. Auch gegenüber dem Beamten bestand der ältere Herr auf der Rechtmäßigkeit der angegebenen Personalien. Daher musste der Fahrgast zur Identitätsfeststellung auf die Wache verbracht werden. Dort stellte sich nach der Überprüfung der Fingerabdrücke heraus, dass der 69-jährige Deutsche von den Staatsanwaltschaften Bremen, Bonn und Düsseldorf wegen besonders schweren Fall des Diebstahls, Diebstahls und Beförderungserschleichung gesucht wird. Zudem sollte sein Führerschein für die Straßenverkehrsbehörde Dortmund eingezogen werden. Bei der Durchsuchung fanden die Bundespolizisten keinen Führschein, jedoch eine Geldbörse mit mehreren Dokumenten und persönlichen Papieren. Diese waren auf die Personalien des 23-jährigen Irakers ausgestellt. Erste Ermittlungen ergaben, dass dieser seine Geldbörse am selben Tag in der Regionalbahn von Emmendingen nach Freiburg verlor. Die Geldbörse wurde samt Inhalt sichergestellt. Den aus Plauen stammenden Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Missbrauch von Ausweispapieren, Betrugs, Unterschlagung und Beförderungserschleichung.

