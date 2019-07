Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Fahndungsmaßnahmen nach potentiellem Einbrecher - Erstmeldung

Friedberg (ots)

Niddatal: Aktuell fahndet die Polizei in Bönstadt mit mehreren Streifen und mit Unterstützung des Polizeihubschraubers nach einem potentiellen Einbrecher. Drei Männer, die im Verdacht stehen Einbrüche in der Wetterau begangen zu haben, ließen gegen 12.50 Uhr den von ihnen genutzten PKW in einem Wohngebiet in Bönstadt zurück und ergriffen zu Fuß die Flucht vor der Polizei. Zwei Männer konnten festgenommen werden. Ein Täter ist auf der Flucht. Die Polizei bittet dringend darum im Bereich Niddatal-Bönstadt keine Anhalter mitzunehmen und verdächtige Beobachtungen sofort der Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, oder über den Notruf 110 mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150

Fax: 06031-601 151



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell