POL-WE: Zwei Verdächtige bei Einbruch in Gedern beobachtet ++ Beratung auf dem Wochenmarkt in Bad Nauheim und Gedern ++ Betrunkene Verkehrsteilnehmer ++ Wer beging die Unfallflucht bei Melbach?

Friedberg (ots)

Beratung auf dem Wochenmarkt

Bad Nauheim / Rosbach: "Mit Sicherheit gut beraten auf dem Wochenmarkt" unter diesem Motto berät die Polizei regelmäßig auf Wochenmärkten im Wetteraukreis die Marktbesucher und Passanten. Am gestrigen Dienstag gab es die kostenlose Beratung in Bad Nauheim. Von 13 bis 15 Uhr konnten Interessierte mit der Kriminalpolizeilichen Beraterin Sylvia Jacob und dem Schutzmann vor Ort, Bernd Büthe ins Gespräch kommen. Das Angebot nahmen sehr Viele dankend an. Die Themen Einbruchschutz und Sicherheit für Senioren standen dabei hoch im Kurs. Viele Tipps und Informationen konnten die beiden Beamten ihren Gesprächspartnern dazu mit auf den Weg geben. Die nächste Gelegenheit zur Beratung gibt es am Freitag, 02. August, in Rosbach. Von 15 bis 17 Uhr wird Kriminaloberkommissarin Jacob gemeinsam mit der Schutzfrau vor Ort, Katrin Gawenda, dort auf dem Wochenmarkt als Ansprechpartnerin zur Verfügung stehen.

Einbruch in Gedern - zwei Verdächtige beobachtet

Gedern: Einen Einbruch in ihr Wohnhaus mussten Bewohner eines Einfamilienhauses in der Straße Zur Bauernwiese gestern feststellen, als sie gegen 13.15 Uhr nach Hause kamen. Nur zwei Stunden zuvor verließen sie das Haus. Während ihrer Abwesenheit verschafften sich Unbekannte Zutritt zu ihrem Haus, indem sie die Kellertür aufhebelten. Die Täter durchsuchten jedes Zimmer im Haus und durchwühlten Schränke und Behältnisse. Ob sie dabei auch Beute machen konnten, ist noch nicht bekannt. Im Zusammenhang mit dem Einbruch könnte eine Beobachtung stehen, die Anwohner am Mittag machten. Sie sahen zwei Männer auf dem Grundstück, die dort nicht hingehörten. Einer von ihnen wird als 1.80 bis 1.90m groß, mit dunklen kurzen Haaren, schlanker Statur und vermutlich südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Er trug eine kurze beige Hose, ein weißes T-Shirt, eine schwarze Bauchtasche und hatte auffallend behaarte Beine. Sein Begleiter wird mit schwarzer langer Kleindung, schwarzer flacher Kopfbedeckung und deutschem Erscheinungsbild beschrieben. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um weitere Hinweise. Wer konnte die Männer ebenfalls beobachten, hat weitere Personen gesehen oder kann Angaben zu einem möglicherweise genutzten PKW machen?

Mercedes angefahren

Friedberg: In der Au in Dorheim stand zwischen 22 Uhr am Samstag und 15 Uhr am Dienstag ein silberfarbener Mercedes. Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in dieser Zeit die vordere Stoßstange des PKW und richtete einen Schaden von etwa 700 Euro an. Hinweise auf den Unfallverursacher erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Betrunken und ohne Führerschein

Gedern: Hinweise auf einen betrunken am Straßenverkehr teilnehmenden Gederner erhielt die Polizei am gestrigen Dienstag. Ein 48-jähriger Mann steht im Verdacht mit seinem PKW von Grebenhain nach Gedern gefahren zu sein, obwohl er weder im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, noch aufgrund eines vorangegangenen Alkoholkonsums am Straßenverkehr hätte teilnehmen dürfen. Über 2,7 Promille zeigte der Atemalkoholtest bei dem Mann an, als die Polizei ihn aufgrund der Zeugenaussagen aufsuchte. Er musste die Beamten zur Blutentnahme begleiten.

Rollerfahrerin gestoppt

Ortenberg: Zeugen meldeten am Dienstagabend, gegen 19.50 Uhr eine Rollerfahrerin, deren Fahrweise unsicher wirkte. Die Polizei kontrollierte die 35-jährige Fahrerin und stellte fest, dass sie nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zudem besteht der Verdacht, dass sie unter dem Einfluss berauschender Mittel am Straßenverkehr teilnahm. Es folgte eine Blutentnahme. Das Ergebnis der Blutuntersuchung wird hierzu Klarheit bringen.

Wer fuhr den Citroen?

Wölfersheim: Unfallflucht beging der Fahrer eines Citroen in der vergangenen Nacht nach einem Unfall bei Melbach. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise auf den Fahrer. Gegen Mitternacht verlor der Fahrer eines silberfarbenen Citroen Jumpy mit FB-Kennzeichen auf der Friedberger Straße in Melbach die Kontrolle über sein Fahrzeug. In einer Rechtskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Grenzstein, riss sich dabei vermutlich den Tank auf, überfuhr die Friedberger Straße, kam nun nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Wiesengrundstück, streifte kleine Bäume und Buschwerk und kam schließlich im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer des PKW ergriff anschließend zu Fuß die Flucht, seinen nicht mehr fahrbereiten PKW ließ er zurück. Der Citroen verlor durch den aufgerissenen Tank erheblichen Kraftstoff, weshalb die Feuerwehr zum Einsatz kam. Der PKW musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden und wurde von der Polizei sichergestellt. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet nun um Hinweise auf den Fahrer? Wer kann weitere Angaben zum Unfall machen und dazu wer mit dem PKW unterwegs war?

