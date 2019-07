POL-WE: Zeugen nach Einbrüchen und Unfallfluchten gesucht ++ Autos in Bad Nauheim verkratzt ++ Motorroller in Okarben gestohlen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Einbrüche

Bad Nauheim: In das Gesundheitszentrum in der Hochwaldstraße drangen Einbrecher am vergangenen Wochenende außerhalb der Öffnungszeiten ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu mehreren Praxen und Verwaltungsräumen und hatten es dabei wohl vor allem auf Bargeld abgesehen. Was genau die Einbrecher alles mitgehen lassen konnten ist noch unklar. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang.

Glauburg: Bargeld, Laptop, Handy und Schmuck entwendeten Einbrecher am Montag aus einem Wohnhaus in der Glauburger Straße in Stockheim. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so zwischen 13.30 und 22.50 Uhr in das Hausinnere, in welchem sie diverse Schränke durchwühlten und deren Inhalt auf dem Fußboden verteilten. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um Hinweise.

Nidda: Indem sie ein Fenster aufhebelten verschafften sich Einbrecher in der Nacht zum Sonntag Zutritt zu einem Betrieb für Land- und Gartentechnik in der Wydratstraße in Ober-Widdersheim. Bei dem Einbruch konnten die Täter Bargeld erbeuten. Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, entgegen.

Ortenberg: Ein verdächtiger PKW fiel Anwohnern am Montagmittag im Neuer Weg auf. Ob das Auto und seine Insassen etwas mit dem Einbruch zu tun haben, der dort zur gleichen Zeit begangen wurde, bedarf der weiteren Ermittlungen. Zwischen 11.50 und 12.15 Uhr kletterte die Einbrecher über einen Gartenzaun auf das Grundstück eines Wohnhauses im Neuer Weg, drückten den Rollladen einer Terrassentür nach oben und hebelten die Tür auf. Im Haus durchwühlten die Täter diverse Schränke und Schubladen und entwendeten Schmuck, Bargeld und diverse Elektrokleingeräte, bevor sie das Weite suchten. Möglicherweise nutzten die Täter einen blauen Kleinwagen älteren Modells mit Albanischen Kennzeichen (AA). Das Fahrzeug wurde von Anwohnern mit zwei Männern besetzt gesehen, welche mit südländischem Erscheinungsbild, dunklen Vollbärten und dunkel gekleidet beschrieben werden. Die Polizei in Büdingen, Tel. 06042-9648-0, bittet um weitere Hinweise zu dem PKW und dessen Insassen und um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen rund um den Einbruch.

Unfallfluchten

Bad Nauheim: Bei einem Auffahrunfall im Eleonorenring am Montag, gegen 12.15 Uhr zog sich eine 33-jährige Bad Nauheimerin leichte Verletzungen zu. An der Kreuzung zur Frankfurter Straße musste sie mit ihrem weißen Renault Clio verkehrsbedingt abbremsen. Der Fahrer eines schwarzen PKW bemerkte dies vermutlich zu spät und fuhr auf den Clio auf. Im Anschluss an den Unfall fuhr der Unfallverursacher auf das Gelände der Jet-Tankstelle und anschließend davon, ohne Angaben zu seiner Person gemacht zu haben. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, sucht daher Zeugen und bittet um Hinweise auf den Unfallverursacher und seinen schwarzen PKW. Der Fahrer wird als etwa 1.58 m groß, mit südamerikanischem Erscheinungsbild, dunklen Haaren, hellem Shirt und kurzer Hose beschrieben. Bei seinem PKW könnte es sich laut Geschädigter um eine asiatische Automarke gehandelt haben, jedenfalls müsste das Fahrzeug einen Frontschaden haben.

Friedberg: Am Runden Garten beging ein Verkehrsteilnehmer am Montag, gegen 09.50 Uhr, eine Unfallflucht. Der Fahrzeugführer touchierte gleich zwei dort geparkte PKW und fuhr anschließend davon, obwohl er einen Schaden von rund 2500 Euro verursacht hatte. Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher nimmt die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, entgegen.

Niddatal: Den seitlichen Abstand zu einem Im Kloster in Ilbenstadt geparkten grauen Kia Ba schätzte ein Verkehrsteilnehmer falsch ein und touchierte die Front der Fahrerseite des Kia. Zwischen 14.30 Uhr am Samstag und 16 Uhr am Sonntag muss es zu dem Unfall gekommen sein. Die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0, bittet um Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher.

Autos verkratzt

Bad Nauheim: In der Karlstraße verkratzte ein Unbekannter zwischen 17 Uhr am Freitag und 14.45 Uhr am Samstag den Renault Megane eines Anwohners, der dort am Fahrbahnrand abgestellt war, auf der Fahrerseite. Es entstand ein Schaden von rund 1200 Euro.

In der Gabelsbergstraße beschädigte ein Unbekannter am Montag, zwischen 08 und 16 Uhr einen dort auf einem Parkplatz abgestellten schwarzen C-Klasse Mercedes und verursachte an der Fahrerseite ein Schaden von etwa 700 Euro. Um Hinweise auf die Schadensverursacher bittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031-601-0.

Motorroller geklaut

Karben: In der vergangenen Woche, irgendwann am Mittwoch oder Donnerstag, entwendete ein Dieb in der Neugasse in Okarben einen Motorroller. Der weiße Znen-Roller hat einen Wert von etwa 200 Euro. An ihm befanden sich die Versicherungskennzeichen HGP 977. Die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101-5460-0, bittet um Hinweise auf den Verbleib des Zweirades.

